Меркель призвала Путина отвести войска от границы с Украиной

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 8 апреля, в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудила «усиление российского военного присутствия» на украинской границе и призвала российского лидера сократить это военное присутствие в регионе с целью деэскалации. Об этом сообщает пресс-служба правительства ФРГ.

Отмечается, что темой разговора двух политиков стала также ситуация вокруг находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального, который в конце марта объявил голодовку, чтобы добиться права на общение с врачом, которому он доверяет.

Со своей стороны, пресс-служба президента РФ сообщила, что Путин обратил внимание Меркель на «провокационные действия Киева», который обостряет обстановку на линии соприкосновения. Что касается здоровья Алексея Навального, то здесь в Кремле ограничилась замечанием, что эта тема была «затронута» в связи с проявленным федеральным канцлером интересом.

Другими темами разговора Меркель и Путина стали ситуации в Сирии, Ливии и Боснии и Герцеговине, указывает пресс-служба канцлера ФРГ. (DW)