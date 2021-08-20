В Москве начались переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Встреча 20 августа проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Очная беседа политиков стала первой с начала распространения коронавируса. Ожидается, что стороны обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в различных областях, а также ряд актуальных международных и региональных вопросов.

Данный визит в Москву станет для Меркель последним в качестве главы правительства ФРГ. По прибытии в российскую столицу канцлер возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата. (iz.ru)