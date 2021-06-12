Канцлер Германии Ангела Меркель на полях саммита G7 провела встречу с американским коллегой Джо Байденом, обсудив с ним проект «Северный поток — 2», передает TACC.

По мнению Меркель, Берлин и Вашингтон находятся «на правильном пути» контексте обсуждения данной темы. В ходе переговоров канцлер подчеркнула, украинская сторона должна и впредь оставаться партнером в транзите природного газа.

Как ранее стало известно, ФРГ и США продолжат обсуждение СП-2, ожидается, что Ангела Меркель 15 июля прибудет в Вашингтон с целью урегулирования вопроса о реализации проекта.