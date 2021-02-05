Меркель не исключила новые санкции против России

Канцлер Германии Ангела Меркель напомнила, что Евросоюз допускает расширение санкций против России из-за ситуации вокруг Алексея Навального. Об этом пишет РИА «Новости».

Она еще раз осудила приговор Алексею Навальному и высылку трех европейских дипломатов из России за участие в несанкционированных акциях.

«Мы в связи с событиями в России уже говорили, что мы оставляем за собой право продолжить введение санкций, особенно против физических лиц», — заявила Меркель.

В то же время канцлер подчеркнула необходимость диалога с Кремлей.