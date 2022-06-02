Полномасштабное нападение России на Украину 24 февраля стало «глубоким переломным моментом» в истории Европы после Второй мировой войны. Такую оценку дала бывший канцлер Германии Ангела Меркель в своем первом за минувшие шесть месяцев публичном выступлении.

«Я выражаю солидарность с Украиной, которая подверглась нападению и вторжению со стороны России, и поддерживаю ее право на самооборону», — заявила Меркель. Она подчеркнула, что поддерживает все усилия правительства Германии, а также Евросоюза, США, НАТО, «большой семерки» и ООН, «направленные на прекращение этой варварской агрессивной войны со стороны России».

Насколько далеко идущими окажутся последствия произошедшего, никто на данном этапе предсказать не может, отметила экс-канцлер. Однако уже сейчас можно сказать, что они будут существенными, в первую очередь для украинцев. Это касается, в частности, нарушений прав человека применительно к мирным жителям. Буча — пример подобной жестокости, указала Меркель. (DW)