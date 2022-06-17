Экс-канцлер Германии Ангела Меркель допустила, что ее уход с поста, как и выборы во Франции, вывод войск из Афганистана и «застой» в выполнении так называемых Минских соглашений могли быть причиной начала специальной военной операции России на Украине. Об этом она заявила в интервью медиагруппе RND.

«С одной стороны, Путин больше не был готов к саммиту в нормандском стиле. С другой стороны, мне не удалось создать дополнительный европейско-российский дискуссионный формат о европейской безопасности наряду с нормандским форматом», — отметила экс-канцлер.

Отвечая на вопрос, мог ли ее уход повлиять на решение российского президента о начале спецоперации, она сказала: «Мой уход мог внести вклад в это, как, например, выборы во Франции, вывод войск из Афганистана или ступор в реализации Минского соглашения».

При этом она не исключила, что в дальнейшем может предложить свою помощь в качестве посредника на переговорах между Москвой и Киевом, и призвала относиться к Путину серьезно.

Меркель также поддержала политику нынешнего канцлера ФРГ Олафа Шольца в отношении конфликта, говоря о том, что она «считает правильным» то, что Германия избегает прямого участия в противостоянии.