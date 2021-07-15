Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что пока нет точных данных о количестве погибших при наводнении в стране, однако жертв стихийного бедствия много, передает телеканал N24.

Она назвала происходящее «катастрофой».

«Я потрясена сообщениями из подтопленных населенных пунктов, где люди сидят на крышах своих домов, надеюсь, они будут спасены. Я скорблю о тех, кто потерял жизнь в этой катастрофе, мы еще не знаем числа, но их будет много», — сказала Меркель.

Она отметила, что немецкие власти, службы спасения, военные и другие сделают все, чтобы найти тех, кто пропал без вести.

Политик также подчеркнула, что государство «окажет помощь там, где это возможно», все силы «будут направлены на спасение жизней, предотвращение угроз и облегчение страданий».

Наводнение произошло в немецких федеральных землях Северный Рейн — Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. По данным таблоида Bild, в результате наводнений погибли уже 42 человека.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз готов оказать помощь в ликвидации последствий и восстановлении ущерба. (gazeta.ru)