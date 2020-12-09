Меркель намекнула на новые меры против коронавируса в Германии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что действующих ограничений контактов не хватает для эффективного подавления распространения коронавируса, поддержала рекомендации об их ужесточении, в том числе закрытие магазинов до 10 января.
«Преодоления тренда (роста числа новых инфицированных) пока не произошло, заболеваемость находится на очень высоком уровне, еще более тревожащими являются число людей, которым необходима интенсивная терапия, и число летальных случаев», — заявила Меркель, выступая в бундестаге в среду.
По ее словам, вывод из статистики по COVID-19 на сегодняшний день — «число контактов слишком высоко, их ограничений не хватает». На последнюю фразу ряд депутатов отреагировали неодобрительным гулом, поняв, что канцлер выступает за дальнейшее усиление ограничительных мер. Она заявила, что всерьез восприняла доклад Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина», в котором ученые призывают ужесточить ограничительные меры.
«По моему мнению, эти рекомендации правильные — закрытие магазинов, снижать число встречающихся людей до минимума. Мы приняли решение, что рождественские праздники возможны, но я призываю всех быть осторожными, также я считаю размещение в отелях туристов неправильным, потому что это позволяет совершать поездки, которые не являются необходимыми. Также считаю правильным оставить закрытыми школы в это время, до 10 января, путем продления каникул или через дистанционное обучение», — заявила канцлер.(РИА Новости)