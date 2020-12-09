Меркель намекнула на новые меры против коронавируса в Германии

«По моему мнению, эти рекомендации правильные — закрытие магазинов, снижать число встречающихся людей до минимума. Мы приняли решение, что рождественские праздники возможны, но я призываю всех быть осторожными, также я считаю размещение в отелях туристов неправильным, потому что это позволяет совершать поездки, которые не являются необходимыми. Также считаю правильным оставить закрытыми школы в это время, до 10 января, путем продления каникул или через дистанционное обучение», — заявила канцлер.(РИА Новости)