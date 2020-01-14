Меркель и Путин по телефону обсудили урегулирование ливийского конфликта

Спустя два дня после переговоров в Москве канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудили проблему ливийского урегулирования и подготовку к международной конференции в Берлине. В ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе Берлина, Путин также проинформировал главу немецкого правительства «о московской встрече с участием лидеров сторон конфликта в Ливии», сообщается на сайте Кремля во вторник, 14 января. Дальнейшие подробности не указываются.

Семичасовые переговоров командующего Ливийской национальной армией генерала Халифы Хафтара с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем закончились провалом. В ночь на вторник российская сторона сообщила, что Хафтар покинул Москву, не подписав соглашения. Подконтрольные ему войска уже объявили в соцсетях, что «готовы и полны решимости сражаться до достижения победы». В свою очередь глава ПНС Фаиз Сарадж, по словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, подписал в Москве соглашение, в котором стороны договариваются прекратить огонь и определить линии соприкосновения войск.

13 января правительство ФРГ приветствовало вступление в силу режима прекращения огня и сообщило о проведении 19 января в Берлине международной конференции по урегулированию ситуации в Ливии под эгидой ООН. Во встрече среди прочих ожидается участие президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте. (DW)