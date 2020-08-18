Меркель и Путин по телефону обсудили Беларусь

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала власти Беларуси отказаться от насилия против участников мирных протестов и начать «национальный диалог» с оппозицией. В телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 августа, Меркель подчеркнула, что руководство в Минске должно незамедлительно освободить политзаключенных, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Как указала федеральный канцлер, для преодоления кризиса, возникшего после спорных президентских выборов 9 августа, важен национальный диалог властей с оппозицией и обществом.

Главы государств и правительств стран Евросоюза на чрезвычайном саммите 19 августа обсудят, какую позицию им следует занять в связи с конфликтом в Беларуси. Речь пойдет также о целесообразности введения санкций против причастных к фальсификации результатов выборов в Беларуси и жестокому подавлению мирных демонстраций. (DW)