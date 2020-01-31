Меркель: Германия хочет остаться партнером Великобритании после Brexit

Канцлер отметила, ЕС, «к счастью, удалось договориться о соглашении о выходе» Лондона из сообщества, переходный период продлится до 31 декабря 2020 года. Меркель считает, что «чем больше Великобритания захочет отойти от условий внутреннего рынка (ЕС), тем сильнее, конечно, будут изменения наших будущих отношений».