Мэр Рима заразилась коронавирусом

Мэр Рима Вирджиния Раджи сообщила, что у нее выявили коронавирус нового типа. Об этом она написала в своем Facebook, передает Газета.Ру.

Чиновница отметила, что после обнаруженного заражения она чувствует себя хорошо и у нее отсутствуют симптомы заражения.

«Я хочу сообщить вам, что на прошлой неделе я общалось с человеком, у которого сегодня был выявлен положительный результат на COVID-19», — написала Раджи.

Мэр отметила, что на время болезни она собирается работать из дома и соблюдать режим самоизоляции.