Меняются критерии установления инвалидности.

Это нашло отражение в предлагаемом изменении в закон «О статусе и социальной защите граждан, принимавших участие в ликвидации Чернобыльской аварии и пострадавших в результате этой аварии».

Согласно изменениям, понятие «лица с инвалидностью I степени» заменяется понятием «лица, у которых установлена инвалидность из-за 81-100-процентной потери функций организма», «лица с инвалидностью II степени» заменяется понятием «лица, у которых установлена инвалидность из-за 61-80-процентной потери функций организма», «лица с инвалидностью III степени» заменяется понятием «лица, у которых установлена инвалидность из-за 31-60-процентной потери функций организма».

Отметим, инвалидность также будет установлена из-за потери 10-31 процентов функций организма в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.