Премьер Италии Джорджа Мелони эмоционально объяснила депутатам, почему нужно поддерживать Украину и не сбавлять обороты военной помощи ВСУ.

В парламенте одна из депутатов призвала Мелони остановить поддержку Украины, на что она ответила: «А может, депутат, вы скажете это Путину?» Премьера поддержали овациями.

Далее глава итальянского правительства отметила, что удивлена такой просьбой от парламентариев, и поинтересовалась у них, не является ли это предательством их позиции.

«Потому что это означает, что мы одобряем вторжение в Украину. Потому что если мы остановимся — то мы даем согласие, давайте называть вещи своими именами! Если мы остановимся, мы одобряем вторжение в Украину», — начала выступление Мелони.

Премьер добавила, что «не настолько лицемерна, чтобы путать слово «вторжение» со словом «мир»: «И поэтому я считаю, что мы не должны одобрять вторжение в Украину. Это не значит не работать над мирным планом или над разрешением конфликта. Но думаете ли вы, что кому-то нравится война? Думаете, кому-то нравится? Нет! Но ситуация немного сложнее, чем говорит пропаганда, когда речь идет об идеальном мире».

Мелони справедливо поинтересовалась у депутатов, видят ли они, на каких условиях эта война может закончиться. «Считаете ли вы, что нужно отдавать Москве территории, которые она оккупировала и на которых она провела «референдумы»? Или нет? Вот то, что я хотела бы услышать если мы говорим о мире. Иначе вы делаете пропаганду ценой суверенной нации, свободного народа и международного права. И это безответственно!» — перешла Мелони на крик. (УНИАН)