Меланья Трамп решила принять участие в предвыборном митинге мужа

Первая леди США Меланья Трамп во вторник вечером примет участие в предвыборном митинге своего мужа в городе Эри (штат Пенсильвания). Об этом в понедельник, 19 октября, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источник в президентской администрации.

Как отмечает телеканал, это первое появлении супруги главы государства на мероприятии его избирательной кампании с июня, за исключением ее выступления на общенациональном съезде Республиканской партии в августе.

По информации собеседника канала, с отдельной речью Меланья Трамп выступать не будет. Кроме того, других поездок или выступлений в рамках кампании Дональда Трампа у первой леди не запланировано. (iz.ru)

| 2020-10-20T01:21:46+04:00 20 октября 2020, 07:48|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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