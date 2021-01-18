Мелания Трамп считает, что сделала Белый дом красивее

Первая леди США Мелания Трамп во время президентского срока ее супруга Дональда Трампа старалась сохранить и преумножить культурное наследие Белого дома, занимаясь реставрационными работами.

«Проекты, которые я курировала в течение последних четырех лет, думаю, не только сохранили наследие (Белого — ИФ) дома, но и обогатили его красоту и величественность для будущих поколений», — говорится в заметке первой леди, опубликованной на сайте Белого дома.

Мелания Трамп упомянула, среди прочего, реставрацию президентского лифта, ванной комнаты, мраморного пола на первом этаже, аллеи для боулинга, Розового сада и теннисного павильона. Как отмечает телеканал CNN, эти места, за исключением сада и мраморного пола, закрыты для публики, ими пользуется только семья президента.

По данным опроса телеканала, Мелания Трамп станет первой леди США с самым низким рейтингом одобрения. Неблагоприятное мнение о ней сложилось у 47% опрошенных. В исследовании участвовали 1003 человека, оно проводилось с 9 по 14 января 2021 года. (interfax.ru)