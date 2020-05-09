Мексиканская авиакомпания полностью перешла на российские Superjet

Кризис в компании, которая задолжала налоговым органам Мексикиуже 30 миллионов долларов, усугубился отменой международных полетов и сокращением внутренних перевозок из-за пандемии коронавируса. В результате 59 самолетов Airbus из 66 в парке Interjet были отозваны арендодателями, еще семь отзовут после ремонта.

Мексиканская Interjet — один из крупнейших эксплуатантов российского SSJ-100, выполняет полеты с 2013 года. Авиакомпания имеет контракт на 30 самолетов, ей уже поставлено 22 воздушных судна.

СМИ неоднократно сообщали, что мексиканские Superjet простаивают из-за сложностей с сервисным обслуживанием. Глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов в ноябре 2019 года сообщал, что Россия рассматривает возможность участия в открытии сервисного центра Sukhoi Superjet 100 в Мехико.

SSJ-100 — российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку до 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, запущен в коммерческую эксплуатацию в 2011 году. К настоящему времени выпущено почти 200 самолетов этого типа (ria.ru).