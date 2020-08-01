Мексика обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса

Мексика обогнала Великобританию по числу жертв коронавируса за все время. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

Согласно данным, в Мексике от COVID-19 скончались 46 688 человек, а в Великобритании — 46 204 пациента. Таким образом, Мексика вышла на третье место в мире по количеству умерших от коронавируса. Четвертую строчку по этому показателю страна заняла 13 июля, обогнав по числу жертв Италию.

За все время в Мексике зафиксировали 424,6 тысяч заболевших вирусом, из них 327,1 тысяч уже выздоровели. По этому показателю страна находится на шестом месте в мире. Великобритания находится на девятой строчке — там заболели 304,7 тысячи человека, из них выздоровели 1439 человек.

Первыми в мире по количеству зараженных остаются США. Там общее число случаев COVID-19 превысило 4,5 миллиона. Из них умерли 153 тысячи человек, выздоровели — 1,4 миллиона (lenta.ru)