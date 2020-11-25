Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в Instagram поздравила азербайджанский народ с освобождением Кельбаджарского района от армянской оккупации.

В публикации говорится:

«Уважаемые соотечественники!

Искренне поздравляю вас со знаменательным событием – освобождением Кельбаджарского района от оккупации! Пусть наша славная Победа принесет в каждый дом, в каждую семью много радости, улыбок, счастья, а в нашу страну – мир и благополучие! Пусть Всевышний бережет наш народ, нашу Родину и нашего Президента! Карабах – это Азербайджан!»