Меган Маркл заплатит СМИ 88 тысяч долларов после проигрыша в суде

Меган Маркл проиграла суд британскому таблоиду The Mail on Sunday, который обвинила в критике и травле.\ Об этом сообщает Express.

Судом была отклонена большая часть претензий герцогини Сассекской, так как их признали необъективными и основанными на эмоциях. Теперь Маркл обязана выплатить изданию судебные издержки в размере 88 тысяч долларов США.

Герцогиня Сассекская попросила в суде сохранить детали дела и не обнародовать имена ее друзей. Однако журналисты посчитали, что необходимо соблюдать принцип открытого правосудия Великобритании.

В октябре 2019 года Меган Маркл подала в суд на британское издание The Mail on Sunday за публикацию своих писем. «Это настоящая травля, которая запугивает и заставляет молчать», — заявил принц Гарри. Враждебное отношение стало одним из поводов, побудивших Меган и Гарри отказаться от королевских привилегий и переехать в Канаду.