На съезде «Единой России» заместителя председателя Совета Федерации Российской Федерации Дмитрия Медведева переизбрали председателем партии. Об этом пишет TACC.

«Мы и дальше обязаны работать со всеми, кто к нам обратился. Будем стараться помочь каждому человеку вне зависимости от его политических убеждений», — заявил экс-президент России во время своего выступления. Председателем Высшего совета партии был переизбран полномочный представитель президента России по урегулированию в Украине Борис Грызлов.

Также, выступая на съезде партии, Медведев доложил, что России удалось избежать сверхтяжелых последствий в период пандемии COVID-19. Он отметил, что два последних года Россия и весь мир живут в новой реальности пандемии, которая «драматически изменила вообще всю привычную жизнь, всю среду обитания».