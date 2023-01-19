Россия начнет ядерную войну, если потерпит поражение в ходе войны в Украине, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так чиновник отреагировал на заявления западных лидеров о том, что Россия должна проиграть в войне против Украины, чтобы обеспечить долгосрочный мир. «И ни одному из убогих не приходит в голову сделать следующий из этого элементарный вывод: проигрыш ядерной державы в обычной войне может спровоцировать начало войны ядерной. Ядерные державы не проигрывали крупных конфликтов, от которых зависит их судьба», – написал в своем телеграм-канале Медведев.

Он также отметил, что союзники Украины 20 января встретятся на немецкой базе «Рамштайн», где обсудят новую тактику и стратегию против России, а также объявят о поставках нового тяжелого вооружения и ударных систем. В частности, Киев может получить первые танки от Великобритании, Польши и Германии, а также дальнобойную артиллерию от США для ударов по Крыму.

«Чтобы военный конфликт закончился, Россия должна проиграть», – заявил накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, Германия и ее партнеры поставляют Киеву вооружение, чтобы добиться этой цели. Также о поражении России как необходимом условии завершения конфликта заявил генсек ООН Йенс Столтенберг. Он назвал текущую ситуацию на фронте в Украине «ключевым моментом».

В декабре Путин говорил, что российские власти «с ума не сошли» и «отдают себе отчет в том, что такое ядерное оружие». (moscowtimes.ru)