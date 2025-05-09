В последние годы азербайджанское медиапространство стало напоминать корабль накануне шторма: крики, мельтешение, суета. Каждый день рождаются новые сайты, новые каналы, новые порталы. Однако парадоксально, что при всей этой видимой активности качество информации катастрофически падает, а серьёзная аудитория всё чаще остаётся в растерянности.

Люди теряют ориентиры

Не зная, кому верить, куда смотреть, они всё чаще обращаются к зарубежным источникам — и в этом кроется глубокая угроза для национальной безопасности.

Почему так происходит?

Ответ прост и горек: слишком много трибун, слишком мало настоящих голосов.

Когда каждый второй считает себя медиа-экспертом, когда новостной портал открывается за один вечер, а «редактором» становится вчерашний блогер, хаос превращает всю информационную систему в бардак.

Результат очевиден: потеря доверия, дублирование бессмысленных новостей, излишние расходы, и — самое печальное — утрата интеллектуального лидерства в собственном обществе.

Что делать?

Рецепт лежит на поверхности, но требует политической воли и профессионального мужества.

Нам нужен медиа-пуризм.

Нужно очистить медиасреду от случайных игроков и сделать ставку на профессионализм.

Не в количестве сила, а в качестве

Пришло время сократить неэффективные структуры, сосредоточить ресурсы на сильных командах, построить смешанные редакции, где опытные журналисты передают знания молодым, вложиться в реальное развитие авторитетных медиацентров. Именно так действуют страны, уважающие свою информационную независимость: Великобритания, Германия, Франция, Япония, Турция, Китай.

И ещё одно

Нельзя воевать с социальными сетями их же оружием — поверхностностью и дешевизной. Наоборот, нужно предложить аудитории то, чего соцсети дать не могут: глубину, честность, ясность мысли, уважение к интеллекту, контент, в конце-концов.

Лишь тогда серьёзный читатель вернётся.

Лишь тогда каждый вложенный манат будет работать не на иллюзию шума, а на реальное укрепление общества.

Вместо эпилога

Сегодня медиасреда Азербайджана стоит перед выбором: либо продолжать плодить бессмысленные площадки, теряя время, деньги и умы, либо — наконец — выровнять ряды, очистить поле и построить медиа, которым можно доверять.