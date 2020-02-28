Мечты Чекуша Вуранова

Новости о стремительном захвате доселе невиданным вирусом новых населенных пунктов в разных странах мира, конечно же, передавались из уст в уста и в южном городе. В подавляющем большинстве случаев, распространители новости пытались озвучивать ее голосом Левитана. Причем, таким же голосом старались говорить и дамы южного города. «Сегодня, 27 февраля, без объявления войны, коварный вирус совершил нападение на следующие города и села»,- чеканили они каждое слово.

Попутно, шли разговоры о том, как именно можно обезопаситься от этой напасти. Тут уже в ход шли советы и из, скажем так, альтернативной медицины. В частности, все большую популярность набирал рецепт, согласно которому победить коварный вирус можно было потреблением большого количества алкоголя. На этой почве, собственно, и произошел оживленный философский спор между лучшими людьми южного города, каждый из которых имел все основания называться человеком начитанным. В том смысле, хотя бы, что надписей на соответствующих этикетках он прочел за прожитые годы не мало.

Участники дискуссии, в частности, не сошлись во мнении касательно того, какой именно алкогольный продукт стоит потреблять для скорейшей победы над коварным вирусом. А еще, полемика развернулась на тему страны-производителя этого, с позволения сказать, лекарства. Кто-то расхваливал продукцию местного производства, а кто-то утверждал, что предпочтение следует отдавать всему импортному. В разговор вмешался бывший комсомолец, коммунист, а потом противник коммунизма и социализма, дегустатор большого количества различных алкогольных напитков со стажем, а ныне святой отец Чекуш Вуранов.

«Зря спорите. Поверьте мне, нет особой разницы между страной производителем алкоголя и заводом, фабрикой или лавочкой, где все это делается. Все одно…»,- Чекуш хотел было уже произнести вертевшееся на языке слово, но его вовремя прервал Сушняк Ольдюрянов. Он, кстати, был большим специалистом по звездам. Нет, не астрономом работал Сушняк, но прекрасно отличал коньяк трехзвездочный от пятизвездочного. Не доверять вердикту такого специалиста не было никаких оснований.

«Предыдущий оратор чуть было не совершил фатальную ошибку. Он попытался сообщить нам, что все производимое в мире горячительное – это одно, сами знаете, что. В реальности все не так. Все оно не одно, а одна. И я даже скажу, что», — сумел создать интригу господин Ольдюрянов. Эффект был велик, публика замерла в томительном ожидании, требуя от Сушняка раскрытия тайны. Он и сообщил. Оказывается, живет в США некая дама, которая имеет необычную патологию – из-за поселившегося в ее организме «пивного» грибка ее моча превращается в алкоголь.

«Медики объяснили, что всему виной Candida glabrata – грибок, напоминающий Saccharomyces cerevisiae, более известный как пивные дрожжи. Мы столкнулись с уникальной ситуацией, когда дрожжи, вырабатывающие этиловый спирт, поселились в мочевом пузыре пациентки и привели к развитию алкогольного цирроза печени», — пересказывал южногородский специалист вердикт американских медиков. Его рассказ произвел эффект разорвавшейся бомбы. Все услышавшие о специфической болезни американки, принялись интересоваться ее точным адресом.

Намерения у людей были разные. Кто-то хотел доказать, что все сказанное Ольдюряновым является очередной фейковой новостью. Кто-то подумывал о том, чтобы съездить в США и лично исследовать качество того, что производилось грибком, который напоминал пивные дрожжи. А кто-то вынашивал коммерческие планы. Ведь, если привести эту американку на южногородский завод по производству алкоголя, употребить ее недуг во благо жаждущих и страждущих, то можно сильно удешевить его себестоимость, нисколько не теряя в качестве продукции.

А потом, если все пойдет по плану, можно начать экспорт этой продукции. Ведь, в южном городе давно и громко говорилось о важности развития ненефтяного сектора. Чем не вариант? «На наш город может обрушиться золотой дождь»,- размечтался даже Чекуш Вуранов. Естественно, он имел ввиду валютную прибыль и беспокоился о бюджете города. Чекуш, как и все остальные борцы с коварным вирусом, был большим патриотом. И все они, конечно же из сугубо патриотических соображений, стали прислушиваться к позывам собственного организма, планируя совершить визит в лабораторию уже в самое ближайшее время. Вдруг окажется, что нет никакой необходимости импортировать сюда американку, обойдясь своими, так сказать, силами…