МЧС взяло под охрану водохранилище Суговушан

В целях обеспечения надлежащего исполнения пункта 6.1 указа президента Азербайджанской Республики «Об организации временного особого управления на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики» от 29 октября 2020 года, Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики взяло под охрану освобожденное от оккупации водохранилище Суговушан, расположенное на территории Тертерского района.

Как сообщили Report в МЧС, в целях обеспечения безопасности водохранилища соответствующие силы Службы спасения особого риска МЧС приступили к круглосуточному непрерывному контролю на территории.

Отметим, что в результате контрнаступательной операции Азербайджанской армии 3 октября село Суговушан Тертерского района было освобождено от армянской оккупации.