Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, в предупреждении говорится:

«По данным Национальной гидрометеорологической службы, в ближайшие дни, начиная с 6 мая, на территории страны прогнозируется дождливая погода, местами осадки будут носить интенсивный характер, ожидаются грозы, град, на некоторых горных реках возможны кратковременные разливы и сход селевых потоков, 6 и 7 мая будет дуть сильный ветер. В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности. В связи с ожидаемым сильным ветром в ряде районов, в том числе в Баку и на Абшеронском полуострове, рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями. Также необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности, так как сильный ветер усложняет процесс тушения пожаров. В случае опасности рекомендуется звонить по номеру 112».