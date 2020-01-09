Мбаппе отказался говорить с прессой о новом контракте с ПСЖ

Нападающий «ПСЖ» Кильян Мбаппе после разгрома «Сент-Этьена» (6:1) в четвертьфинальном матче Кубка лиги отказался говорить о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до лета 2022 года. Ранее сообщалось, что он не хочет продлевать контракт.

— Не время говорить об этом, нужно играть в футбол, — цитирует форварда L`Equipe. — Еще будет время, я просто хочу сосредоточиться на сезоне.

— Мое желание — просто играть в футбол, быть сосредоточенным на сезоне. Клуб находится в спокойном, стабильном положении, сейчас не время об этом говорить, время играть в футбол. Впереди много времени, я хочу сосредоточиться на сезоне.

| 2020-01-09T14:09:04+00:00 9 января 2020, 16:12|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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