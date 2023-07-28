Килиан Мбаппе чувствует, что подвел «Реал Мадрид».

В 2022 году французский нападающий отказался от перехода в «Реал» и продлил контракт с «ПСЖ».

В этом году обсуждение возможности перехода Килиана Мбаппе в мадридский клуб возобновилось. Сообщается, что парижане хотят 250 миллионов евро за трансфер футболиста.

Сам Мбаппе, как отмечает Marca, осознает, что предал доверие «Реал» год назад и подвел клуб.

Отмечается, что спустя шесть недель после продления контракта, которое произошло в мае 2022 года, со стороны игрока «Реалу» сообщили, что Мбаппе сожалеет о своих действиях. (sports.ru)