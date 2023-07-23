«ПСЖ» надеется, что Килиан Мбаппе рассмотрит различные варианты продолжения карьеры.

По данным Le Parisien, президент парижан Нассер Аль-Хелайфи связался с форвардом и попытался уговорить его выслушать предложения других команд. Отмечается, что некоторые клубы уже проявляют интерес и готовы в том числе включить своих футболистов в возможную сделку.

При этом Мбаппе хочет только в «Реал» и не обращает внимания на альтернативы.

Сообщалось, что «ПСЖ» рассчитывает выручить как минимум 150 млн евро в результате продажи своего лучшего бомбардира. (sports.ru)