Нападающий Килиан Мбаппе еще не сообщил «ПСЖ» и «Реалу», какое решение о будущем он принял.

Как пишет Get French Football News, форвард дождется исхода матчей 1/8 финала Лиги чемпионов между клубами, а уже потом сообщит и «Реалу», и «ПСЖ», с каким из клубов он подпишет контракт.

Срок действующего соглашенися Мбаппе с «ПСЖ» истекает летом. Он уже сейчас имеет право подписать предварительный контракт с новым клубом.

Сообщалось, что француз уже договорился о переходе в «Реал» на правах свободного агента, однако затем появились сведения о том, что он может подписать краткосроный контракт с «ПСЖ». (sport.ru)