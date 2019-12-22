Мазахир Панахов: «Наша цель — минимизировать нарушения»

Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать каких-либо нарушений во время выборов. Как передает Trend, об этом сегодня на пресс-конференции заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов.

М.Панахов сказал, что любое нарушение отрицательно воспринимается общественностью: «Мы должны сделать все возможное, чтобы избежать таких ситуаций. Все выборы должны быть в полном соответствии с Избирательным кодексом. В последние годы осведомление играет особую роль в избирательном процессе».

М.Панахов подчеркнул, что выборы — это массовый процесс: «Никто в мире не застрахован от нарушений на выборах. Конечно, мы хотим, чтобы нарушений не было. Наша цель — минимизировать эти инциденты. Для этого мы постоянно повышаем осведомленность».

Веб-камеры прослеживают весь процесс голосования на избирательных участках. Это требование должно строго соблюдаться.

М.Панахов сказал, что ЦИК должен быть уведомлен в случае выявления каких-либо нарушений.

Председатель ЦИК отметил, что на 1000-х избирательных участках установлены веб-камеры: «То, что до сих пор не было проблем с работой веб-камер является хорошей новостью. Авторство практики использования веб-камер принадлежит Азербайджану.»