Исполнился ровно год с момента подписания соглашения о прекращении военных действий в районе Нагорного Карабаха. У руководителей трёх государств (Азербайджан, Армения и Россия) хватило мудрости подписать документ ради остановки кровопролития и перейти к мирному диалогу. Но процесс переговоров продвигается медленно, из-за чего в регионе сохраняется напряжение, заявила 25 ноября Председатель СФ Валентина Матвиенко в ходе двусторонней встречи на площадке МПА СНГ в Санкт-Петербурге со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой, сообщает senatinform.ru.

Сегодня, по словам спикера верхней палаты российского парламента, главная задача — делимитация (определение) границы таким образом, чтобы ни у кого не возникало желания возобновлять боевые действия.

Россия предложила содействие, учитывая, что карты советского периода хранятся только у нас в Министерстве обороны. Они выверенные, точные и определяют точные границы между Арменией и Азербайджаном. Вести переговоры можно уверенно на основании этих карт, и Армения, Азербайджан поддерживают такой подход <…> понимание и согласие есть, но процесс продвигается медленно. Из-за этого продолжается определённое напряжение.

Она подчеркнула, что РФ заинтересована в «мирном, стабильном Закавказье и мирной жизни людей» и будет делать для этого всё необходимое.

Сахиба Гафарова заверила, что Азербайджан также «нацелен на мир и стабильность» в Нагорном Карабахе, без которого невозможно говорить о мирном и стабильном существовании всего Южного Кавказа.