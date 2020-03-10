Матч 1/8 финала Лиги чемпионов в Париже пройдет без зрителей

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между дортмундской «Боруссией» и французским клубом «Пари Сен-Жермен» пройдет без зрителей на трибунах. Такое решение принял префект полиции Парижа, учитывая рекомендации по мерам безопасности в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2, сообщила пресс-служба парижской полиции в понедельник, 9 марта, в Twitter.

Матч состоится 11 марта в Париже. Первый матч 1/8 финала между немецкой и французской командами в Дортмунде завершился победой «Боруссии» со счетом 2:1. На данный момент во Франции число заразившихся коронавирусом превысило 1200 человек, по этому показателю она занимает в Европе второе место после Италии. (DW)

| 2020-03-09T23:59:59+00:00 10 марта 2020, 07:02|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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