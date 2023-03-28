Вес бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили опустился до 58 кг, сообщила его мать Гиули Аласания.

В тюрьму после ареста Саакашвили поступил с весом в 116 кг при росте 195 см. Ранее соратники политика говорили, что критический вес для его роста – 67 кг.

«Вес уже 58 кг. Человек отравлен. Если это не так, тогда надо сказать, что он – самоубийца», – сказала Аласания журналистам.

Клинический директор больницы «Вивамед» Зураб Чхаидзе опроверг информацию, заявив, что вес Саакашвили немного увеличился и сейчас составляет 64 килограмма и 400 грамм.

В феврале текущего года экспертная группа Народного защитника заявила: если пациент потеряет еще пять-семь килограммов, он окажется прикованным к постели. По их словам, при потере веса такими темпами это может произойти за один-два месяца.