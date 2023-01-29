В сети распространилось видео, на котором мать Жерара Пике хватает Шакиру за лицо.

На кадрах из 2016 года запечатлено, как мать экс-футболиста «Барселоны» Монсеррат Бернабеу что-то объясняет певице, а затем хватает ее за щеку и приставляет палец к своим губам, давая знак замолчать.

Реакция Шакиры не видна, так как она стоит спиной к камере. Жерар Пике, стоящий в этот момент рядом, никак не вмешивается в разговор.

Пике и Шакира расстались летом 2022 года после 12 лет отношений. Сообщалось, что футболист изменял певице. (sports.ru)