Массовый вывоз агропродукции взвинтил цены на рынках

После относительного изобилия и падения цен, наблюдавшегося с конца марта по середину апреля, цены на фруктово-овощной ассортимент местных столичных рынков стремительно возросли на фоне ощутимо сократившихся объемов поступающей сюда местной продукции.

После ощутимого ценового спада, возникшего из-за сложностей вывоза продукции местных фермеров в Россию в начале апреля, сегодня двукратно повысились цены на томаты. Стоимость килограмма помидоров в Баку поднялась с 1 – 1,5 манатов до 2,5 – 4 манатов. Подорожанию способствует сокращение объемов продукции на рынке. По информации продавцов, лучшая, отборная часть урожаев массово и бесконтрольно вывозится на российский рынок, оставшийся товар реализуется местным жителям. В условиях высоких цен и дефицита на прилавках можно увидеть товар очень низкого качества.

Вслед за помидорами подорожали на столичных рынках огурцы. Цены на эту овощную культуру поднялись не так сильно, если сравнивать с томатами. Килограмм огурцов стоит до 1,5 – 2 манатов, однако качество продукции заметно ухудшилось. Лук традиционно к весне превращается в дефицитный товар, цены на этот востребованный овощ повысились уже с марта до 1,5 манатов за килограмм. Ощущается снижение объемов качественного лука наряду с появлением в массе своей сомнительного товара – лук с обрезанным пером невысокого качества продается дешевле 3 килограмма за 1 манат, но вкусовые и питательные его свойства хуже.

Стоимость килограмма баклажанов повысилась до 2,5 маната за килограмм. По сравнению с ценами на начало апреля яблоки на столичных рынках подорожали в два – три раза. И если в начале месяца они были в изобилии, а цены опускались местами до 50 гяпиков, предложение на текущий момент резко упало, а цены пошли вверх. Средняя стоимость килограмма плодов достигла 2 – 3 манатов. На стабильном уровне держатся цены на редис (1 – 1,2 маната за киллограмм) и зелень – 20 гяпиков пучок. Картофель стабильно держится на ценовой отметке 1 – 1,20 манатов. Появившийся на рынке молодой картофель можно купить дороже маната.

В целом же столичные рынки создают впечатление снижения объемов предложения на фоне растущих цен и понижения качества. На вопрос о возросших ценах торговцы ссылаются на массовый вывоз фруктов и овощей в Россию. «Раньше из-за карантина и закрывшихся границ вывезти туда урожай было сложно, — сказал продавец. – Однако теперь эти препятствия миновали». «Лучшие урожаи наших томатов и прочее вывозятся за границу, — сообщил другой торговец-скупщик. – Мы сами вынуждены приобретать товар по высоким оптовым ценам, а следовательно, приходится продавать дорого».

Из этого следует вывод, что несмотря на введенный в стране режим особого карантина, оставивший население без работы и источников дохода, государство не контролирует вывоз местной продукции за рубеж, уровень покрытия внутреннего спроса местной агропродукцией и цены на рынках. Результатом бесконтрольного экспорта стали возросшие цены, понизившие и без того упавшую покупательную способность граждан.

Для сравнения, в соседнем Казахстане на период введенного в стране из-за коронавируса чрезвычайного положения введен запрет на вывоз целого ряда социально значимых продуктов питания, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. По его словам, главная задача правительства Казахстана — насытить внутренний рынок продовольствием. Особенно важно не допустить перебоев со снабжением населения необходимыми товарами.

Судя по сложившейся ситуации, возникает вопрос – стоят ли похожие задачи перед азербайджанским правительством?