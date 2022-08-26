В Азербайджане продолжается борьба с лесными пожарами. Последний пожар был потушен 21 августа на территории охотничьего хозяйства Махмудчала Билясуварского района. Так на площади 1,5 га сгорели кустарники и камыши.

В тот же день вспыхнул пожар на территории села Джалут Огузского района. Огонь уничтожил кустарники и сухую траву.

Ответственные за безопасность лесных массивов Министерство по чрезвычайным ситуациям и Министерство экологии и природных ресурсов в качестве причины продолжительных лесных пожаров назвали безответственность некоторых граждан.

Как сообщила 20 августа 2022 года глава службы гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, преобладание засушливой погоды на фоне продолжительных высоких температур повышает пожароопасность в наших лесах.

По словам Тагиевой, большое количество желающих отдохнуть в лесистой местности и безответственность некоторых граждан еще больше повышают пожароопасность: «Леса — достояние народа. В то же время это уникальная экосистема. Давайте будем ответственными и сохраним наши леса», — заявила Умайра Тагиева .

В тот же день заместитель министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенант Этибар Мирзоев также в качестве причин возгорания лесов назвал неосторожность граждан .

«Разве МЧС и Минэкологии не понимали, что летом увеличивается опасность лесных пожаров?», — задается вопросом зоозащитник, эколог Фарид Мансуров.

Как отметил Мансуров, лесные пожары привели к массовой гибели диких животных. «Масштабы трагедии сложно переоценить. В Азербайджане только 11 процентов территории страны покрыты лесами. Лесные пожары существенно уменьшили эту территорию», — сказал # Фарид Мансуров.

Как отметил зоозащитник МЧС и Минэкологии должны были разработать планы относительно борьбы с лесными пожарами. «Как показали последние пожары, таких планов у этих министерств просто не существует», — сказал нам зоозащитник.

Председатель правления «Общества охотников Азербайджана» Физули Ашрафов согласен с мнением Фарида Мансурова. «Последние лесные пожары нанесли непоправимый ущерб животному миру Азербайджана.

Особенно пострадали детеныши животных, которые не смогли убежать от огня», — сказал Физули Ашрафов.

По мнению Физули Ашрафова, принятие превентивных мер могло бы ослабить вред, нанесенный пожарами экологии.

«Необходимо было вспахать землю вокруг лесных массивов и уничтожить кустарники вокруг деревьев. Кстати такие меры принимаются во многих странах мира», — сообщил нам председатель правления.