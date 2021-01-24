Масштабы демонстраций в России впечатлили главу МИД Франции

Франция считает «очень тревожным» «смещение в сторону авторитаризма» в России на фоне ареста оппозиционера Алексея Навального и массовых задержаний на акциях 23 января. Такое мнение высказал французский министр по делам Европы и иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан в интервью французской радиостанции France Inter, которое прозвучало в ее эфире в воскресенье, 24 января.

«Считаю, что подрыв верховенства права этими массовыми и превентивными арестами является запредельным», — заявил Ле Дриан. «Я также нахожу, что успех демонстраций в России впечатляет», — добавил глава французского МИД.

Министр также подчеркнул, что ситуация вокруг Навального «возникла не вчера». (DW)