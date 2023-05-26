Нейротехнологическая компания Neuralink, принадлежащая Илону Маску, сообщила, что получила разрешение на проведение клинических испытаний по вживлению в мозг человека чипа для использования компьютера и телефона без помощи рук. Об этом передает ТАСС.

«Мы рады сообщить, что получили одобрение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на запуск нашего первого клинического исследования на людях», — говорится в сообщении, размещенном в четверг на странице компании в Twitter.

Набор на участие в клиническом испытании еще не открыт.

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года для объединения усилий ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и создания роботов, позволяющих имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме. В далекой перспективе, по мнению предпринимателя, подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.

В феврале 2021 года Neuralink провела исследование чипа на обезьянах. Согласно данным компании, подключение к чипу осуществляется через iPhone («Айфон»). Специалисты изучили и расшифровали связь нейронной активности с определенными действиями, это позволило им воспроизвести обратную связь. Таким образом макаку научили двигать курсором на экране без помощи джойстика.