Спутниковая интернет-сеть Starlink американской компании SpaceX теперь функционирует на всех континентах Земли. Об этом заявил в воскресенье основатель компании Илон Маск.

«Сеть Starlink теперь активна на всех континентах, включая Антарктику», — написал он в Twitter.

Ранее в воскресенье SpaceX вывела на орбиту очередную партию из 54 спутников Starlink. Общее число доставленных в космическое пространство аппаратов превышает 3 тыс.

Компания заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.