Ожидается, что американский миллиардер Илон Маск выступит на 74-м Международном астронавтическом конгрессе, который пройдет в Баку.

Об этом заявил бывший президент Международной астронавтической федерации Жан-Ив Ле Галлу, выступивший сегодня на мероприятии для министров и парламентариев в Милли Меджлисе. Его слова приводит «Репорт».

По его словам, выступление пройдет в онлайн-режиме.

Отметим, что 1 октября в Баку начало работу 13-я международное заседание Международной астронавтической федерации (IAF) для министров и парламентариев (MMOP).

Как сообщает АПА, мероприятие на тему «Включение космических решений в политическую повестку дня – важно для политиков» проводится в Милли Меджлисе Азербайджана. В заседании принимают участие президент Международной астронавтической федерации Клэй Моури и другие лица.