Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов отправить терминалы Starlink в Турцию, если они потребуются при ликвидации последствий землетрясения. Об этом он написал в Twitter.

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети о том, возможна ли отправка терминалов для помощи спасателям, Маск заявил, что Starlink еще не получил разрешения на это от властей Турции.

«SpaceX готова отправить терминалы, как только это разрешение будет получено», — написал предприниматель.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу ранее сообщал, что мощное землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, ощущалось в 10 провинциях страны. По словам Сойлу, основной удар пришелся на город Кахраманмараш. После землетрясения магнитудой 7,4 произошло еще не менее 22 повторных толчков, шесть из них были магнитудой более 6.

image
(Пока оценок нет)