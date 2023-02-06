Американский предприниматель Илон Маск заявил, что готов отправить терминалы Starlink в Турцию, если они потребуются при ликвидации последствий землетрясения. Об этом он написал в Twitter.

Отвечая на вопрос одного из пользователей соцсети о том, возможна ли отправка терминалов для помощи спасателям, Маск заявил, что Starlink еще не получил разрешения на это от властей Турции.

«SpaceX готова отправить терминалы, как только это разрешение будет получено», — написал предприниматель.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу ранее сообщал, что мощное землетрясение, произошедшее в Турции 6 февраля, ощущалось в 10 провинциях страны. По словам Сойлу, основной удар пришелся на город Кахраманмараш. После землетрясения магнитудой 7,4 произошло еще не менее 22 повторных толчков, шесть из них были магнитудой более 6.