Американский предприниматель Илон Маск, возглавляющий компанию Tesla, заявил, что собирается приостановить продажи акций компании как минимум на два года. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, Маск ожидает спада спроса на дорогостоящие товары, так как в 2023 году экономику ожидается серьезная рецессия.

«Я не буду продавать акции (Tesla. — «Газета.Ru») в течение, наверное, двух лет с этого момента. В следующем году определенно ни при каких обстоятельствах, и, вероятно, не в последующем», — пояснил предприниматель.