Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что бизнесмен Илон Маск сменил телефон после перепалки с президентом США Дональдом Трампом и другими представителями Республиканской партии из-за закона о бюджетной политике.

«Я пытаюсь быть миротворцем, я неоднократно пытался связаться с ним. <…> Я хотел, чтобы он и президент помирились. Честно говоря, и президент думал так же. Но вы знаете, сохранялось напряжение», — сказал Джонс в подкасте издания New York Post.

В ответ на вопрос, ответил ли ему бизнесмен, политик признался, что не мог связаться с ним, поскольку тот по неизвестным причинам сменил номер телефона. «Я отправил ему длинное текстовое сообщение, номер его телефона сменился, потому что после ссоры что-то случилось с его старым. Я раздобыл новый номер позже и понял, что сообщение до него не дошло, и он его не прочитал. Я с нетерпением жду личной встречи с ним, мы должны уладить отношения. Очевидно, я не имею ничего против Илона, я с большим уважением отношусь к тому, что он сделал», — сказал Джонсон.

Политик также добавил, что намерен на этой очной встрече вновь объяснить Маску стратегию республиканцев. «Это долгосрочный план, мы не можем привести все в порядок мгновенно. Но у нас есть план», — сказал он.