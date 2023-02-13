Сеть спутниковой связи Starlink необходима для обеспечения связи на Украине, она не должна использоваться для эскалации, которая может повлечь за собой третью мировую войну. С таким утверждением выступил в понедельник Илон Маск, глава компании SpaceX, которой принадлежат средства спутниковой связи.

«Starlink — это коммуникационная основа Украины, особенно на линии фронта, где почти все другие возможности подключиться к интернету уничтожены. Но мы не допустим эскалации конфликта, которая может привести к третьей мировой войне», — написал Маск в Twitter.

На минувшей неделе президент SpaceX Гвинн Шотвелл сообщила, что компания ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети Starlink, поскольку последняя, по ее словам, «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием».