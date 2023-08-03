Некоторые пользователи соцсети Twitter (новое название — X) получили возможность скачивать видео прямо на странице с публикацией. О запуске новой функции сообщил владелец компании Илон Маск на своей странице.

«Верифицированные пользователи теперь могут загружать видео. При условии, что создатель контента разрешает это действие», — отметил он.

По словам Маска, функционал уже доступен всем пользователям, которые прошли процедуру верификации, и их аккаунт признали подлинным, а не ботом.

Миллиардер уточнил, что для скачивания ролика нужно перейти в полноэкранный режим и нажать на знак многоточия в правом верхнем углу. После этого у верифицированных пользователей откроется пункт «Загрузить видео».

Для примера Маск разрешил скачивание ролика, снятого рядом с крышей штаб-квартиры Twitter в Сан-Франциско вскоре после установки гигантской буквы X, которая стала новым логотипом соцсети. В комментариях пользователи подтвердили, что функция работает для поста Маска.

Также Маск заверил, что в X скоро появится множество улучшений, которые обеспечат более быструю и качественную работу соцсети. «Список технических достижений команды X невероятен», — заключил миллиардер.