Предприниматель Илон Маск заявил потенциальным инвесторам, что он планирует сократить почти 75% сотрудников Twitter в случае покупки компании. Об этом пишет в четверг со ссылкой на источники и корпоративные документы газета The Washington Post.

По ее данным, речь идет об уменьшении штата с нынешних 7,5 тыс. человек до чуть более 2 тыс. работников.

При этом, как отмечает издание, даже если Маск не станет владельцем Twitter, в ближайшие месяцы компанию, вероятно, все равно ждут масштабные сокращения. Как поясняет The Washington Post, нынешнее руководство Twitter планировало сократить фонд заработной платы компании на $800 млн к концу следующего года, что означает необходимость сокращения примерно четверти всех сотрудников. Кроме того, Twitter планирует значительно сократить свою инфраструктуру. В частности, это касается центров хранения и обработки данных.

Как считает The Washington Post, необходимость масштабных сокращений объясняет стремление руководства Twitter продать компанию Маску.