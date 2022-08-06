Американский бизнесмен Илон Маск, который ранее отказался от покупки социальной сети Twitter, назвал одно условие для возобновления сделки по продаже. Об этом он написал на своей странице в соцсети.

«Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях», — заявил предприниматель.

О том, что основатель Tesla передумал и отказался от сделки, стало известно в начале июля. Утверждалось, что Twitter не выполнил свои договорные обязательства и не предоставил Маску информацию, которую тот запрашивал. Общая сумма сделки составляла 44 миллиарда долларов (lenta.ru).