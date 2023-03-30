Аккаунт американского миллиардера и главы Tesla Илона Маска стал самым читаемым в принадлежащей ему социальной сети Twitter. Как сообщает The Verge, бизнесмен обошел по количеству подписчиков бывшего президента США Барака Обаму.

«Илон Маск «сверг» бывшего президента Барака Обаму с поста самого популярного человека в Twitter», — говорится в статье. В настоящее время у миллиардера 133 068 709 подписчиков, а у Обамы — 133 042 819. Количество фолловеров указывается на главной странице каждого из аккаунтов соцсети.

Маск приобрел Twitter в октябре 2022 года за $44 млрд. В The Verge уверены, что это, несомненно, помогло резко увеличить количество его подписчиков по сравнению с Обамой. Отмечается, что в июне 2022 года глава Twitter набрал 100 млн подписчиков, и в последующие месяцы это число только продолжало расти.

В перерывах между публикацией мемов Маск использует свой аккаунт, чтобы сообщать о различных изменениях, происходящих в Twitter. Он также проводил опросы подписчиков о некоторых важных решениях, таких как возвращение бывшего президента США Дональда Трампа на платформу и должен ли Маск уйти с поста генерального директора Twitter.

В настоящее время Обама в основном использует свою учетную запись для анонса мероприятий, благотворительных акций или публикации воспоминаний о своей работе на посту президента. (gazeta.ru)