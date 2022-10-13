На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину глава компании SpaceX отклонил запрос украинской стороны на подключение к системе спутникового интернета Starlink на оккупированных Россией территориях.

Об этом заявил аналитик и президент Eurasia Group Ян Бреммер, сообщает Businessinsider.

Как пишет издание, Маск лично отказал в доступе к Starlink на оккупированных территориях, в частности, в Крыму.

По словам Бреммера, в личной беседе Маск объяснил, что этот шаг может привести к «потенциальной эскалации» конфликта. Маск также считает, что попытка отвоевать полуостров у российских войск может привести к ядерной войне. (unian.net)